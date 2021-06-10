Bingöl'de köy yollarında asfalt çalışmaları başladı

Havaların ısınmasıyla birlikte Bingöl Valiliği'ne bağlı İl Özel İdare Genel Sekreterliği asfalt çalışmalarına başladı. Bu kapsamda start Ilıcalar Beldesi'ne bağlı Elmalı köyünün 7 kilometrelik yolunda verildi. Ayrıca Karer bölgesindeki çalışmalara da haftaya başlanacağı bildirildi.

Çalışmalar hakkında bilgi veren İl Özel Genel Sekreteri Enes Üçgül, “Ilıcalar Beldesi'ne bağlı Elmalı köyünün 7 kilometrelik 2'inci kat asfalt çalışmalarına başladık. Geçen yıl asfalt sezonunu 14 Temmuz'da açmıştık. Bu yıl 10 Haziran'da açtık. Gidecek çok köyümüz var ve yolumuz uzun. İlimize hayırlı olur inşallah” dedi.