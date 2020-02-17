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Bingöl'de köy yoluna çığ düştü

Bingöl’ün Solhan ilçesinde köy yoluna çığ düştü.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde köy yoluna çığ düştü. Kapanan yol, ekiplerin çalışmaları sonucu açıldı.


Bingöl genelinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava yerini mevsim normallerine bıraktı. Hava sıcaklığının artmasıyla Solhan ilçesine bağlı Doğuyeli köy yolunda çığ düştü. Çığ nedeniyle yol kapandı. Vatandaşların bildirmesi üzerine yolda Özel İdare ekipleri, çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışma ile köy yolu açıldı.


Öte yandan, karla mücadele kapsamında İl Özel İdare ekiplerinin,köy yolları ve mezralarda çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

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