Bingöl'de köylerin alt yapı ve kanalizasyon tesisi yapımına başlandı

Bingöl İl Özel İdaresi tarafından havaların düzelmesi ile birlikte alt yapı sorunu yaşayan 10 köyün ihalesini yaptı. Yapılan ihalede Bingöl merkeze bağlı, Üçyaka, Altınışık Genç ilçesine bağlı Çanakçı, Gözütok, Alaaddin, Yayla, Elmagünü, Doğanevler, Adaklı ilçesine bağlı Mercan ve Çomaklı köylerinin kanalizasyon ile alt yapı tesisi yapım çalışmalarına başlandı. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül, alt yapı ve tesislerin yapımına başlandığını ve en kısa sürede bitirilerek faaliyete sokulacağını belirtti.