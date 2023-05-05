Bingöl'de küçükbaş hayvanlar aşılanıyor

Bingöl'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personeli tarafından küçükbaş hayvanların aşı çalışmaları başladı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube personelleri, kent genelindeki küçükbaş hayvanlara yönelik aşılama ve küpeleme çalışmalarına başladı. Bu çerçevede merkeze bağlı Dik köyündeki bir çiftçinin bütün küçükbaşları hem aşılandı hem de küpelendi.

Çalışmalara katılan ve incelemelerde bulunan Tarım ve Orman İl Müdürü Dr. Burhan Bahadır, aşılamanın kısa süre içinde tamamlanacağını söyledi.