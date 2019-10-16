Bingöl'de kültür virajı genişletiliyor

BİNGÖL (İHA) – Bingöl'de Kültür Kavşağı'nda devam eden çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Erdal Arıkan; “Dar virajı genişleterek, hem trafik hem yaya güvenliğini arttırıyoruz” dedi.

Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Çapakçur Viyadüğü'nden çarşı istikametine giden Kültür Kavşağındaki dar virajda devam eden genişletme çalışmalarını yerinde inceledi. Ekiplerden çalışmalara dair bilgi alan Başkan Arıkan, araç sürücüleri ve yayaların zorluk yaşadığı virajın genişletilerek daha kullanışlı hale getirileceğini söyledi.

Kültür Kavşağı virajında hem sürücülerinzorluk yaşadığını belirten Belediye Başkanı Erdal Arıkan, “Vatandaşlarımız şehir içi halk otobüsünden inince doğrudan trafiğin ortasında kalıyordu. Buradaki düzensizliği ortadan kaldırarak, trafik ve yaya güvenliği sağlayacağız. Trafik kazalarını minimize edeceğiz. Yine halk otobüsleri için cep yapacağız, böylece buradaki trafiğin daha rahat akmasını sağlayacağız. Yine Kültür kavşağından köy minibüs durağına giden yolu genişleteceğiz. Bunların yanı sıra çarşı merkezi ve bazı mahallelerimizde yol genişletme çalışmalarımız olacak” dedi.

“Viyadük girişleri düzenleniyor”

Çapakçur Viyadüğü'nün her iki giriş yakasında düzenleme çalışmaları yürütüldüğünü vurgulayan Başkan Arıkan, “Çapakçur Viyadüğü'nün orta refüjünü çiçeklerle süsledik. Bununla beraber köprü girişlerindeki çirkin görüntüleri ortadan kaldırmak, peyzaj çalışmalarıyla daha estetik bir görüntü kazandırmak için çalışmalar yürütüyoruz. Valilik Konağı kısmında kalan 300 metre uzunluğuna sahip alanda düzenleme ve peyzaj çalışmalarımız sürüyor. En kısa zamanda buradaki çalışmalar tamamlanacak. Yine Kültür Kavşağı girişinde şelale çalışmalarına başladık. Tüm bu çalışmalarımızı tamamlayınca Çapakçur Viyadüğü ve çevresini estetik bir görünüme kavuşturacağız” diye konuştu.