Bingöl'de Kur'an-ı Kerim ve Ezan okuma ile Hafızlık yarışması

Bingöl'ün Solhan ilçesinde "Kur'an-ı Kerim, Ezan ve Hafızlık" yarışması düzenlendi.

İlçede Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından imam hatip ortaokulları arasında "Ezan, Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" düzenlendi. Solhan Ulu Camiinde Anadolu İmam Hatip Lisesi koordinatörlüğünde yapılan "Genç Bilaller Ezanı Güzel Okuma Yarışması", "Genç Sâda Kur'an-ı Kerim'i Okuma Yarışması" ve "Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması" için merkez ve ilçelerden 13 öğrenci katıldı.

Ezanı güzel okuma kategorisinde, Harun Deveci birinci, Murat Umut Beki ikinci, Muhammed Ali Özel üçüncü oldu.Kur'an-ı Kerim Okuma kategorisinde Yusuf Aksin birinci, Serhat Elaltunterin ikinci,Usame Akçabey üçüncü oldu.Hafızlık kategorisinde ise Burak Kutbay birinci oldu. Dereceye giren öğrencilere katılım belgesi, çeyrek altın ve çeşitli hediyeler verildi.

Etkinliğin bu yıl 3'üncüsünün yapıldığını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin, “Genelde bu yarışmalarımızı her yıl ayrı bir ilçede düzenliyoruz. Temel amacımızda bu yarışmalarımızın sadece ilde yapılması değil ilçelerimizde de bu tür etkinliklerin yapıldığını göstermek, halkımızla bu etkinlikleri paylaşmaktır. Buradaki temel amacımız mutlaka çocuklarımızın bir dereceye girmesi söz konusudur ama genel amacımız bu değerlerimizi halkımıza tanıtmak, sevdirmek ve öğrencilerimiz tarafından benimsemesini sağlamaktır. Sosyal etkinlikler özellikle Kur'an'ın sevdirilmesi, ezanın sevdirilmesi, hafızlığın sevdirilmesi açısından oldukça önem arz eder, toplumda yaygınlaşmasını sağlar. Geçen hafta Karlıova ilçesinde ortaokullar arasında düzenledik bugün Solhan ilçesinde liseler arasında düzenledik"dedi.

Etkinliğe, İlçe Kaymakamı Fatih Okumuş, İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin, şube müdürleri, kurum amirleri, okul idarecileri, veliler ve öğrenciler katıldı.