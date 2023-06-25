İhlas Haber Ajansı

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Bingöl'de kurbanlıklar ekipler tarafından kontrol ediliyor

Bingöl’de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personeli, canlı hayvan pazarındaki kurbanlıkların kontrollerini yapmaya devam ediyor.

Bingöl'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personeli, canlı hayvan pazarındaki kurbanlıkların kontrollerini yapmaya devam ediyor.


Kurban Bayramına sayılı günler kala, ellerindeki kurbanlıkları satmak isteyen besiciler hayvanlarını satış noktasına getirmeye devam ediyor. Canlı hayvan pazarına getirilen kurbanlıklar, Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bağlı personel tarafından kontrol ediliyor. Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şubesi ekipleri, kurbanlık satış yerlerine getirilen hayvanların kontrollerini aralıksız bir şekilde sürdürüyor.


Denetimlerin bayramın son gününe kadar süreceği öğrenildi.

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