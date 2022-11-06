Bingöl'de kuşburnu toplanken kaybolan yaşlı kadın bulundu

Bingöl'ün Yayladere ilçesinde kuşburnu toplamaya giden ve daha sonra kendisinden haber alınamayan 90 yaşındaki kadın, ekiplerin 14 saatlik çalışmasının ardından bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Yayladere ilçesi Aydınlar köyüne bağlı Daracık Mezrasında kuşburnu toplamaya giden 90 yaşındaki Hüsne Boztepe'den bir süre sonra haber alınamadı. Eve dönmeyen kadının ailesi, durumu jandarmaya bildirdi. Daha sonra AFAD ve jandarma ekiplerince, bölgede arama çalışması başlatıldı. Yapılan aramalar neticesinde, 90 yaşındaki kadın yaklaşık 14 saatin ardından bulundu.

Yüzünde hafif yaralar bulunan kadın, helikopter desteğiyle bulunduğu bölgeden alınarak tedavi edilmek üzere Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.