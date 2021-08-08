İhlas Haber Ajansı

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Bingöl'de kuyuya düşen eşek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Bingöl’de kuyuya düşen ve mahsur kalan eşek, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Bingöl'de kuyuya düşen ve mahsur kalan eşek, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.


Bingöl merkez Simani Mahallesi Şenik köyü Küme Evleri mevkisinde bir eşek, otladığı sırada kuyuya düştü. Hayvanın yaklaşık 4 metre derinlikteki kuyuya düştüğünü gören Nedim Morkoyun isimli vatandaş, kendi imkanlarıyla çıkaramayınca durumu Bingöl Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Mahalleye giden ekipler, merdivenle kuyuya inerek iş makinesi desteğiyle de eşeği bulunduğu yerden çıkardı.


Hayvanın sahibi itfaiye ekiplerine duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

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