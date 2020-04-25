İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bingöl'de maske dağıtımı

Bingöl Valiliği, e-devlet üzerinden talepte bulunan 9 bin 250 kişiye maske dağıtımı yapıldığını, taleplerin yerine getirilmeye devam ettiğini bildirdi.


Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de valilik koordinesinde çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan ücretsiz maske dağıtımı eczane haricinde, e-devlet üzerinden de talebi olan vatandaşlara teslim ediliyor. Bugüne kadar kentte e-devlet üzerinden talep edilen 9 bin 250 adet maskenin vatandaşlara teslim edildiği bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.