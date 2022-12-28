İhlas Haber Ajansı

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Bingöl'de menfez altına gizlenmiş 9 kilo esrar ele geçirildi

Bingöl’ün Genç ilçesi kırsalında menfez altına gizlenmiş vaziyette 9 kilo 294 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında menfez altına gizlenmiş vaziyette 9 kilo 294 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.


Valilik tarafından yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik icra edilen faaliyetler çerçevesinde, Genç ilçesinde bulunan Küpar yol kontrol noktasında yapılan araç kontrolü esnasında, araç sürücüsünün şüpheli hareketler sergilemesi üzerine şahsın yapılan üst aramasında 3,9 gram taş kokain maddesi ele geçirilmiştir. Aynı gün Genç ilçesi kırsalında icra edilen faaliyet esnasında, menfez altına saklanmış vaziyette 9 kilo 294 gram kubar esrar maddesi ele geçirilmiş olup, gerekli adli işlemlere başlanılmıştır” denildi.

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