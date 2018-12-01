Bingöl'de midibüs devrildi:3 yaralı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yolcu midibüsünün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl- Karlıova karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erzurum'a gitmek için yola çıkan bir firmaya ait 16 AEP 40 plakalı yolcu midibüsü (yarım otobüs) yağış nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp devrildi.

Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu bildirildi.