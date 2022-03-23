Bingöl'de minibüs ile kamyon çarpıştı: 4 yaralı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Karlıova ilçesi Kargapazarı köyü Varto kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Y. Ö. idaresindeki 47 ABC 159 plakalı minibüs ile sürücüsü öğrenilemeyen 63 EF 162 plakalı saman yüklü kamyon çarpıştı. Kazada, minibüs içerisindeki 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.