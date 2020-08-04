Bingöl'de minibüs şarampole yuvarlandı: 11 yaralı

Bingöl'ün Sancak beldesinde bir minibüs şarampole yuvarlandı, 11 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Sancak Beldesi Yeşilova köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 25 D 0080 plakalı minibüs, yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada 11 kişi yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araç içinden çıkarılan 11 kişi, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.