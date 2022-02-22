Bingöl'de müdavimleri ‘Dama'dan vazgeçmiyor

Bingöl'ün Solhan ilçesinde bir kahvehanede müdavimleriyle bir araya gelenler, ‘dama' oynayarak boş zamanlarını değerlendiriyor.

Bölgenin önemli kültürleri arasında yer alan ve unutulmaya yüz tutmuş oyunlardan biri olan ‘dama' oyunu, Solhan ilçesindeki bir kahvehanede yaşatılmaya çalışılıyor. İlçedeki kahvehanede müdavimleriyle bir araya gelenler, boş zamanlarını dama ile değerlendirerek eğlenceli vakitler geçiriyor. Daha çok yaşlı ve emekli vatandaşların tercih ettiği dama oyununa, tatlı-sert atışmalar da renk katıyor.

İlçede uzun yıllardır kahvehane işleten Hadin Çalışkan, yaşlı ve emeklilerin gelip dama oynamasından dolayı mutlu olduğunu söyledi. Çalışkan, “Yıllardır esnafım. Kahvemde yaşlılar, emekliler gelip oyun oynuyorlar. Bu da beni memnun ediyor. Onları burada gördüğüm için mutluyum” dedi.

Yaşlılarla birlikte vakit geçirmekten dolayı mutlu olan müşterilerden Erkan Çiftçi, “Sabahları buraya geliyoruz, vakit geçiriyoruz. Burada yaşlılarımız var, büyüklerimiz var. Onlarla oyun oynayarak eğleniyoruz” diye konuştu.