Bingöl'de müftülük personeline 'göç yönetimi' konulu seminer verildi

Bingöl'de İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından İl Müftülüğünde görevli personele, göç yönetimi konulu seminer verildi.

İl Göç İdaresi Müdürlüğü, kamu çalışanlarının göç alanındaki bilgilerini arttırmak, göç yönetimi anlamında bugüne kadar yapılanlar, mevcut göç yönetimi ve sosyal uyum konularında bilgilendirme yapmak amacıyla İl Müftülüğünde seminer düzenledi. İmamların, müezzinlerin ve kurum personelinin katılımı ile gerçekleştirilen seminerde, İl Göç İdaresi Müdürü Akif Esen, göç yönetimi ile ilgili var olan yanlış algı ve bilgilerin giderilmesi amacıyla uygulanan politikaları anlattı.

Yabancılara yönelik olumsuz bir algı oluşturmak için medyadaki provokatif haberlerin gerçeği yansıtmadığını dile getiren Esen, göç yönetimi başlığı altında gettolaşmaya yönelik alınan tedbirler, sınır dışı işlemleri, sınır güvenliği için alınan tedbirler, uygulanan vize politikaları, yaşanabilecek sosyal gerilim olaylarında alınacak önlemler, gönüllü geri dönüş konularını ele aldı.

İl Göç İdaresi Müdürlüğü Uyum ve İletişim Çalışma Grup Başkanı Handan Arda Elaldı sosyal uyum faaliyetlerinde, doğru bilinen yanlışlar, yerelde uygulanan sosyal uyuma yönelik iyi uygulama örnekleri, yabancı düşmanlığı ile mücadele, medya ve sosyal medyada yer alan yanlış bilgilere yönelik yerelde alınacak tedbirler, okullarda sosyal uyumun arttırılması ve akran zorbalığı tedbirleri ve sosyal uyumun güçlendirilmesi için yapılabilecek faaliyetleri aktardı.

Sunumların akabinde İl Göç İdaresi Müdürü Akif Esen katılımcıların sorularını cevapladı.