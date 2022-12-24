Bingöl'de muhtarlarla 'Erken Uyarı ve Takip Sistemi' toplantısı yapıldı

Bingöl'de İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, muhtarlarla bir araya gelerek, okul terki riski taşıyan öğrencilerin kayıt dışı kalmaması amacıyla Bakanlığın başlatmış olduğu 'Erken Uyarı ve Takip Sistemi' ile ilgili toplantı gerçekleştirdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, merkez mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya gelerek bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, okul terki riski taşıyan öğrencilerin kayıt dışı kalmaması amacıyla Bakanlık tarafından başlatılan 'Erken Uyarı ve Takip Sistemi' çalışması anlatıldı. Muhtarlarla yapılacak işbirliğinin önemine dikkat çeken Yücel, “Bakanlığımızın bu noktadaki esas gayesi eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek ve tüm öğrencilerin aynı nitelikte eğitime erişimini sağlamaktır. İnanıyorum ki yapacağımız farklı çalışmalarla eğitimde niteliğin artırılmasına yönelik çabalarımız bu yolda başarıyla ilerlememizi sağlayacaktır. Tek bir çocuğumuzun bile eğitim sistemi dışında kalması kabul edilecek bir durum değildir. Siz değerli muhtarlarımızdan da bu konuyu yakından takip etmenizi, mahalle ve köylerinizde varsa bu durumda olan öğrencilerimiz, bizlerle irtibata geçmenizi önemle rica ediyorum” dedi.

Yücel, halkın seçilmiş temsilcileri olan muhtarların mahallerinin ihtiyaçları ve sorunlarına yakından vakıf olduklarını belirterek, eğitim adına çok önemli kazanımların sağlanabileceğini söyledi.