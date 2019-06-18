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Bingöl'de Mursi için gıyabi cenaze namazı

Bingöl’de Mısır’ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Bingöl'de Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.


Mahkeme salonunda şehit olan Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Türkiye genelinde olduğu gibi Bingöl'de de ikindi namazına müteakip gıyabi cenaze namazı kılınıp, basın açıklaması yapıldı. Genç Caddesi saat kulesi önünde düzenlenen gıyabi cenaze namazına yüzlerce kişi katıldı.


Gıyabi cenaze namazı sonrası İslami Kardeşlik ve Dayanışma Platformu adına basın açıklamasını okuyan Yusuf Boğatekin, “Dünya var oldukça Rabia meydanında kanla yazılan tarih hiçbir zaman unutulmayacaktır. Mısır'ın kahraman devrimcileri ümmetimizin tarihinde birer kahramanlık destanı, hürriyet meşalesi olarak yerlerini alacaklardır. Bugün sadece zalimlere karşı çıkmak bir anlam ifade etmiyor, bugün zalime karşı, firavunlara karşı çıkmak için Musalarla beraber olmamız lazım. İslam coğrafyasında yaşayan bütün kardeşlerimizle dayanışma içinde olmamız lazım. Biz, islam coğrafyasında yaşayan kardeşlerle kader ortaklığı sahibiyiz. Bugün Mısır neyse, Kudüs neyse, Filistin neyse, Arakan neyse Türkiye odur. Bugün Gazze neyse Diyarbakır odur. Bugün Şam neyse İstanbul odur. Bugün Arakan neyse Bingöl odur” dedi.

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