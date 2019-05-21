Bingöl'de Müzeler Günü programı

Bingöl'ün Solhan ilçesinde Müzeler Günü kutlandı.

Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi tarafından her yıl Elazığ'da düzenlenen Müzeler Günü programı bu yıl Bingöl'ün Solhan İlçesinde yapıldı.Solhan Belediyesi Kültür merkezinde yapılan programda katılımcılara müzeler ve Solhan'da iki yıldır devam eden Arkeolojik kazılar hakkında bilgiler verildi.

Açılış konuşmasını yapan Elazığ Müze Müdürü Ziya Kılınç,"Tüm dünyada 18 Mayıs Müzeler Günü olarak kutlanmaktadır. 18 Mayıs ile 24 Mayıs tarihleri arasında kutladığımız bu etkinliğin amacı kültür bilincini oluşturabilmektir. Kültür bilincini ve kültür varlıklarını elimizden geldiği kadar geniş kitlelere ulaştırabilmektir. Bizde Elazığ Müze Müdürlüğü olarak bu yılki etkinliklerimizi Solhan'da gerçekleştiriyoruz. Bize bu olanağı sağlayan başta kaymakamlığımız ve belediyemiz yetkililerine teşekkür ediyorum. Müzeler, sanat, bilim, tarih ve eski yaşamlara ait sergi alanlarıdır. Aynı zamanda geçmişte yaşayan insanların yaşayışlarıyla ilgili izlerin sürüldüğü, onların kullandıkları malzemelerin biriktirildiği tarihi öneme haiz depolardır"dedi.

İlçe Kaymakamı Fatih Okumuş ise," Anadolu toprakları birçok kavmin, birçok kültürün, kabilenin, devletin, imparatorluğun iç içe, yan yana yaşadığı topraklardır. Bu müzecilik faaliyetleri neticesinde aslında insanın yaradılışında ve mayasında olan merak duygusunu bir nebze olsun tatmin etmiş olacağız. Diğer yandan da insanlarımızın geçmişte neye inandıkları, hayatlarını idame etmek için ne tür faaliyetlerle uğraştıklarını ziraat olsun, hayvancılık olsun, doğal afetlere, yabani hayvanlara karşı veya düşman kavimlere karşı nasıl techizatlandıklarını da öğrenmiş oluyoruz. Solhan'ımız hem kutladığımız bu müzecilik haftası vesilesiyle hem de sportif faaliyetlerde olsun, çeşitli sosyal ve kültürel alanlarda olsun, belediyenin sağladığı, düzenlediği kültürel ve eğitsel faaliyetlerle aslında kendi ölçeğinin biraz üstünde bir faaliyete sahiptir"ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından salondaki program sona ererken, ilçede çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.