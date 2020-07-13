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Bingöl'de narko terör operasyonu: 7 milyon kenevir ele geçirildi, 8 gözaltı

Bingöl’de uyuşturucuyla mücadele kapsamında jandarma tarafından gerçekleştirilen narko terör operasyonda 7 milyon 147 bin kök kenevir bitkisi ele geçirilirken 8 şüpheli de gözaltına alındı.

Bingöl'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında jandarma tarafından gerçekleştirilen narko terör operasyonda 7 milyon 147 bin kök kenevir bitkisi ele geçirilirken 8 şüpheli de gözaltına alındı.


Bingöl valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde Genç ilçesi kırsalında, son 15 günde 34 farklı noktada icra edilen narko terör operasyonlarda, 7 milyon 147 bin kök Kenevir bitkisi, 105 kilogram Kubar Esrar, 1 Adet AK47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet 7,65 mm SigSauer marka tabanca, 2 adet su motoru, 29 bin metre su hortumu ele geçirilmiş ve olayla ilgili 19 şüpheli şahıs tespit edilmiş olup, 8 şüpheli şahıs yakalanmıştır. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle ilimiz genelinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ile mücadeleye aralıksız olarak devam etmektedir” denildi.

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