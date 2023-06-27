Bingöl'de narko-terör operasyonu

Bingöl'de narko-terör operasyonunda arazide ve şüpheli bir şahsın ikametinde yapılan aramada, uyuşturucu madde ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, “Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca, Genç ilçesi kırsalında icra edilen narkoterör operasyonunda, arazide ve şüpheli 1 şahsın ikametinde yapılan eş zamanlı aramada 34 kilo toz esrar maddesi, 468 gram kubar esrar maddesi, 5 bin 820 kök kenevir bitkisi ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirilmiştir” denildi.