Bingöl'de nehir yatağında çamura saplanan inek kurtarıldı

Bingöl'de nehir yatağında çamura saplanan inek, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Genç ilçesi Murat Nehri kenarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, otlanmaya götürülen büyük baş hayvanlardan biri, nehir kenarında çamura saplanıp çıkamadı. Durumu fark eden ineğin sahibi kendi kurtaramayınca İlçe Belediyesi İtfaiye ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye gönderilen itfaiye ekipleri, halatlar yardımıyla yoğun çaba sarf ederek çalışma yaptı. Yaklaşık bir saatlik çalışmayla çamura saplanan inek kurtarılarak sahibine teslim edildi. İneğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.