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Bingöl'de nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan telef olmuş bir şekilde bulundu

Bingöl’de nesli tükenmekte olan ve korunması gereken hayvanlar kategorisinde ’kırmızı listede’ yer alan çizgili sırtlan, telef olmuş bir şekilde bulundu.

Bingöl'de nesli tükenmekte olan ve korunması gereken hayvanlar kategorisinde 'kırmızı listede' yer alan çizgili sırtlan, telef olmuş bir şekilde bulundu.


Edinilen bilgiye göre, dün gece saatlerinde Çobantaşı köy yolunda yaralı bir halde çizgili sırtlan bulundu. Daha sonra uzaklaşarak gözden kaybolan sırtlan sabah saatlerinde vatandaşlar tarafından yine yol kenarında telef olmuş bir şekilde bulundu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edilen telef olmuş sırtlanın, Bingöl'de ilk kez görüldüğü öğrenildi.

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