Bingöl'de odunluk yangını

Bingöl'de bir odunlukta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, merkeze bağlı Simanı Mahallesinde tek katlı müstakil bir evin odunluğunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, odunluktan dumanların çıktığını gören aile durumu Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, kısa sürede olay yerine gelerek yangını söndürdü.

Yangının büyümeden söndürülmesi çevreye sıçramasına engel oldu.