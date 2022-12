Bingöl'de öğrenci başına 6.3 kitap düşüyor

Bingöl'de eğitim ve öğretim gören 60 bin 466 öğrenci için 389 okula kütüphane kuruldu. Bazı okulların kütüphaneleri ev ortamından daha lüks ve renkli görüntüler oluştururken okullardaki kitap sayıları da 196 binden 400 bine ulaştı. Hem hafta içi hem de hafta sonu öğrencilerin yanı sıra vatandaşlarında faydalanabileceği kütüphaneleri öğrenciler neredeyse hiç boş bırakmıyor.

Cumhuriyet Kız Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdür Halil Yücel, “Kütüphanesiz Okul Kalmasın” Projesi çerçevesinde çalışmalara aralıksız devam ettiklerini söyledi. Yücel, ''Okullarımızda bulunan kütüphanelerin iyileştirilmesi ve güncellenmesi noktasında çalışmalar yaptık. İl genelinde 6 ay öncesinde 196 bin adet kitabımız var iken şuan bunu 400 bine yaklaştırmış bulunuyoruz ve bu da bize mutluluk veriyor. Öğrenci başına yaklaşık 6.3 kitap düşüyor. Amacımız bunu daha üst sevilere ulaştırmak. Kitap önemli, kitap okuyan insan özgür insandır, hayalleri zengin insandır. Bizde geleceğimizi imar eden gençlere yatırım yapıyoruz ve burada hem hafta içi hem de hafta sonu çocuklarımız kitap okumaya devam ediyorlar'' dedi.

''Evimizde olmayan konfor kütüphanelerde mevcut''

Kütüphanelerin konforlu bir şekilde yapıldığını ifade eden Yücel, ''Belki evimizin içinde olmayan konfor kütüphanede mevcut. Kütüphanelerimiz aynı zamanda bir yaşam merkezi sadece kitap okumak değil aktiviteler olsun, ders çalışma imkanı olsun, bunlar kütüphanelerimizde uygulanıyor. Kütüphanelerimiz sadece okulda okuyan öğrencilerimize değil mahallede ve dışarıda bulunan tüm vatandaşlarımıza açık, vatandaşlarımızda buradan istifade etmektedirler'' diye konuştu.

Cumhuriyet Kız Anadolu Lisesi öğrencilerinden Hayrunisa Yüzyıl, her fırsatta kütüphaneye geldiğini dile getirerek, ''Sınava hazırlanırken kitap okumayı da gözardı etmiyoruz. Böyle bir kütüphane ortamında hem ders çalışma hem kitap okumak bence her öğrencinin yapması gereken bir şey. Okulumuzdaki kitap çeşitliliği çok fazla. Her konuda kitap bula biliyoruz. Fenni olsun dini olsun her türden kitabımız var burada. 2 yıldır açıldı kütüphanemiz ve 6 bin 500 kitabımız bulunmakta. Boş zamanlarımızda olsun, teneffüs aralarında olsun hep kütüphanemizdeyiz, çok seviyoruz bu ortamı. Çok renkli ve eğlenceli zamanlar geçire biliyoruz burada. Herkesi buraya davet ediyoruz!! şeklinde konuştu.

Öğrencilerden Berfin Demir ise “Kütüphanemiz 2 yıldır açık, burada çeşitli kitaplar var. Kütüphanemizi 5'inci sınıftan 12'nci sınıfa kadar tüm öğrenciler kullanıyor. Kütüphanemizi teneffüslerde öğle araları ve hafta sonları sürekli kullanıyoruz. Burada her çeşitten kitap var, her kesime hitap edecek kitap var. Kütüphaneye katkısı olan herkese çok teşekkür ederiz. Kütüphane sadece öğrencilere değil herkese açık, vatandaşlarımız gelip burada kitap okuya bilir” dedi.

Öğrencilerden Mukadder Zengin de ''Çok geniş, ferah ve renkli olmasının yanı sora çok sayıda çeşitli kitap barındırıyor kütüphanemiz. Her yaştan ve her alandan insanlara hitap edecek kitaplarımız var insanlar buraya gelip buradan faydalana bilirler. Herkesi okumaya, öğrenmeye, ilim ve irfan sahibi olmaya, daha güçlü bir Bingöl, daha güçlü bir Türkiye'ye taşımak için herkesi davet ediyorum'' diye konuştu.