Bingöl'de öğrenciler, çevre temizliği yaptı

Bingöl'de "Hami" Projesi kapsamında öğrenciler ile temizlik personelleri çevre temizliği etkinliği gerçekleştirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında Bingöl Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi ve özel bir okulun öğrencileri, "Temiz Çevre, Temiz Bingöl' sloganıyla farkındalık oluşturmak için etkinlik yaptı. Etkinlik kapsamında temizlik personelleri kürek ve arabaları ile önde, öğrenciler ise arkada beşyol mevkiine geldi. Öğrenciler ile personeller beşyol mevkiinden başlayarak Genç caddesine kadar çevre temizliği yapıp çöp topladı.

60 öğrenci ile böyle bir etkinlik yaptıklarını aktaran Belediye Temizlik İşleri Müdürü Sait Alas,"Ellerinde çöp poşetleri olan öğrencilerimiz, etrafta toplayacak çöp bulamadı. Bingöl Belediyesi olarak temizlik noktasında planlı ve kararlı bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlimiz, temizlik noktasında Türkiye genelinde ilk 10'da yer alıyor. Bingöl Belediyesi olarak hedefimiz ilk 3'te yer almaktır. Bu hedefe yalnız başımıza ulaşamayız, genel itibariyle çevreye duyarlı olan vatandaşlarımızın biraz daha hassas davranmasını, çevreye kirletenlere müsaade etmemelerini bekliyoruz. Belediye-toplum ele ele verirken, hem çevremizi daha temiz tutarız, hem de geleceğimiz olan çocuklarımıza çok daha temiz bir şehir bırakmış oluruz. Bu hususta kamuoyu oluşturmak, toplumda farkındalık oluşturmak için gerçekleştirilen bu tarz etkinlikleri sonuna kadar destekliyoruz”dedi.

Topluma temiz bir çevre mesajı vermek ve öğrencilere çevre bilinci aşılamak amacıyla etkinlik düzenlendiğini vurgulayan okul müdürleri ve öğrenciler 3 kilometrelik alanda çevre temizliği yaptıklarını dile getirdi.