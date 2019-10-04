Bingöl'de öğrenciler hayvan barınağını gezdi

Bingöl'de Hayvan Bakımevi'ni ziyaret eden öğrenciler, hayvanları besleyerek keyifli vakit geçirdi.

Belediye Geçici Hayvan Bakımevi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri kapsamında öğrencileri ağırladı.Çeşitli eğitim kurumlarında öğrenim gören yüzlerce öğrenci, görevli personel kontrolünde barınağı gezerek gezdi.Hayvanlarla ilgili barınak yetkililerinden bilgi alan öğrenciler, barınaktaki hayvanları besleme imkanı da buldu.

Belediye Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü'nden yapılan açıklamada;"Barınakta zaman geçiren öğrenciler, dilsiz dostlarıyla buluşarak onlar hakkında bilgi sahibi oldu. Uzman personelimizden barınak ve hayvan hakları hakkında bilgi alan öğrencilerimiz, bundan sonraki yaşantılarında dilsiz dostlarımızın da beslenme, sağlık, hijyen, sevgi, şefkat gibi haklara sahip olduğunun bilincinden olacaklardır. Uzman personel ve fiziksel donanımıyla sokak hayvanlarının evi olan bakımevimizin kapıları, öğrencilerimiz başta olmak üzere herkese ardına kadar açıktır. Vatandaşlarımız hayvanlarla vakit geçirebilir, onları beslemek için yanlarında uygun yiyeceklerden getirebilirler. Hayvanlarla zaman geçirmek isteyen veya onları sahiplenmek isteyen vatandaşlarımız haftanın 7 günü, saat 10:30- 16:00 arasında bakımevimizi ziyaret edebilirler”denildi.