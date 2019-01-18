Bingöl'de öğrenciler önce karne aldı, sonra kartopu oynadı

Bingöl'de 2018-2019 Eğitim Öğretim Yarıyıl tatilinde 58 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı.Bir okulda karne alan öğrenciler ise daha sonra kartopu oynayarak talilin tadını çıkarmaya başladı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Bingöl'de öğrenciler karne almak için sabah saatlerinde okul yolunu tuttu. Bingöl'de 370 eğitim öğretim kurumunda toplam 58 bin öğrenciye karne verildi.Merkeze bağlı Şeker Pancarı İlkokulu'ndaki karne dağıtım törenine katılan İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin, öğrencilerine hem karneleri verdi hem de tören sonrası kartopu oynadı.

İl Milli Eğitim Müdürü Engin, “Yoğun bir çalışmanın ardından bu tatilimiz en verimli şekilde yapacağız. Köy okulumuzda çocuklarımıza karnelerimizi dağıttık. Çocuklarımızın sevinçlerini paylaştık, haklı gururu yaşadık. Çocuklarımız tatile girdiklerinde özellikle kendilerinden ricamız aileleri ile bol bol vakit geçirmeleri, sosyal etkinliklere katılmaları ve bol bol kitap okumaları. Bunları özellikle çocuklarımızdan istiyoruz. Velilerimizden de isteğimiz bu karnelerde sadece belirli davranışlar, bilgiler ölçülür. Zaman zaman çocuklarımızın karnesinde düşük notlar görebilirler. Bu çocuklarımızın yeteneksiz oldukları anlamına gelmez. Bu sadece belirli bir bilgiyi ölçen durumlardır. Bu anlamda karnelerinde zayıf olan çocuklarımıza gerekli desteği vererek, bu destekle başarılı olmalarını sağlamalıyız” dedi.

Öğrencilerden Rojin Demir ise, “Karnemi almaya geldim ve teşekkür belgemi de aldım. Çok mutluyum herkese iyi tatiller diliyorum”diyerek heyecanını dile getirdi.

Çocuklar karne dağıtım töreninin ardından okul bahçesinde kartopu oynadı.