İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bingöl'de öğrenciler, OSB'yi gezdi

Bingöl’ün Karlıova ilçesinden gelen öğrencilere Organize Sanayi Bölgesindeki firmalar (OSB) gezdirildi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinden gelen öğrencilere Organize Sanayi Bölgesindeki firmalar (OSB) gezdirildi.


Karlıova Yiğitler İlkokulu tarafından, okul dışı öğrenme etkinliği kapsamında çalışma hayatı ve yerli üretimin yerinde izlenmesi için gezi düzenlendi. İlçeden gelen öğrenciler, Bingöl OSB'yi ziyaret ederek firmaların üretim aşamalarını yerinde gördü.


Geziyle üretim faaliyetlerini görme, yerli üretimin önemini yerinde inceleme şansı yakalayan öğrenciler, kendileri için faydalı bir etkinlik yaptıklarını aktardı.


Öğrencilerle yapılan etkinlikte yerli üretim yapan firmaları yerinde görüp incelediklerini belirten Okul Müdürü Yener Lazoğlu, bu imkanı sağlayan OSB Müdürü Nurullah Çiftçi ve yönetimine teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.