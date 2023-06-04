Bingöl'de öğrenciler siber suçlarla mücadele konusunda bilgilendirildi

Bingöl'de jandarma ekipleri, köylerde eğitim gören ortaokul öğrencilerini siber suçlarla mücadele konusunda bilgilendirdi.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı'nın öğrencileri bilgilendirme çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi personelleri, merkez ilçe Çavuşlar Köyü Yeni Yerleşim Ortaokulu ile Genç ilçesinde bulunan İMKB Yayla Ortaokulu'nda öğrenim gören öğrencilere 'Siber Farkındalık, Siber Zorbalık, Güvenli İnternet Kullanımı, Sosyal Medya Kullanımında Dikkat Edilecek Hususlar' hakkında bilgilendirme yaptı.

Öğrencilere yönelik eğitimlere devam edileceği bildirildi.