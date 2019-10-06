İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bingöl'de öğrencilere afet eğitimi

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Bingöl Birimi tarafından, üniversite öğrencilerine afet eğitimi verildi.




Bingöl Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü öğrencilerine AKUT Bingöl Birimi tarafından afet, doğada yaşam ve kamp eğitimi verildi. Gönüllü Ömer Faruk Gürsaçtı tarafından verilen eğitimlerde aynı zamanda AKUT'un faaliyetleri de anlatıldı.


Amaçlarını anlatan Ömer Faruk Gürsaçtı, "Dağ ve doğa koşullarında meydana gelen kaybolma ev kaza olaylarında, deprem, sel gibi doğal afetlerde, büyük kazalarda tamamen gönüllü olarak kurtarma çalışması yapmaktır. Aynı zamanda toplumu bilgilendirmek de bunların içerisinde vardır. AKUT, ülke genelinde 24 ekiple faaliyet yürütmektedir" dedi.



Gürsaçtı, son olarak afet çantalarında olması gereken malzemeler hakkında bilgiler verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.