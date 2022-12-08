İhlas Haber Ajansı

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Bingöl'de öğrencilere “Evlilik Öncesi Eğitim” semineri verildi

Bingöl’de üniversite öğrencilerine yönelik “Evlilik Öncesi Eğitim” semineri düzenlendi.

Bingöl'de üniversite öğrencilerine yönelik “Evlilik Öncesi Eğitim” semineri düzenlendi.



Bingöl Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, üniversite öğrencilerine yönelik 'Evlilik Öncesi Eğitim' semineri düzenlendi. Seminerde 700 öğrenciye, hayat arkadaşımı nasıl seçebilirim, evlilikte iletişim ve yaşam becerileri, evlilik ve sağlık, aile hukuku konularında eğitim verildi.



Bingöl Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat, evlilik öncesi eğitimlerin ailelerde sorun çözme becerilerinin arttıracağını, aile olmanın, yuva kurmanın sorumluluklarını ortaya koyması açısından önemli olduğunu vurguladı.


Polat, Sosyal Hizmet Merkezleri tarafından vatandaşa yönelik eğitim hizmetlerinin olduğunu ayrıca bireysel danışmanlık, çift danışmanlığı ve boşanma süreci danışmanlık hizmetlerinin de ücretsiz olarak sağlandığı belirtti.

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