Bingöl'de öğrencilere kaynak kitap dağıtımı başladı

Bingöl'de LGS ve YKS sınavlarına girecek öğrenciler için hazırlanan yeni yardımcı kaynak kitaplar, ücretsiz olarak dağıtılmaya başlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından LGS ve YKS sınavlarına girecek öğrenciler için hazırlanan 30 milyon kaynak kitap, ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de dağıtılmaya başlandı. İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin ve yardımcılarının katılımıyla yeni yardımcı kaynak kitaplar, Mevlana Kız Anadolu Lisesi'nde öğrencilere dağıtıldı.

Yardımcı kaynak kitapların dağıtımı sonrasında öğrencilerle bir süre sohbet eden İl Müdürü Kadri Engin “Yaklaşan sınav öncesi, bakanlığımızın siz öğrencilerimizin istifadesine sunduğu bu kaynak kitaplardan, en üst seviyede faydalanmanızı diliyoruz. Deneme sınavları ve konu pekiştirme testlerinden oluşan bu kaynak kitaplar, sınavda karşınıza çıkacak olan soru tarzları hakkında eminim ki sizlere yol gösterici olacak, başarınıza katkı sağlayacaktır. Hepinize şimdiden muvaffakiyetler diliyorum” dedi.