İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bingöl'de öğrencilere trafik eğitimi verildi

Bingöl’de jandarma ekipleri tarafından öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından öğrencilere trafik eğitimi verildi.


Bingöl İl Jandarma Komutanlığı Trafik Ekipleri, kent genelindeki eğitimlerine aralıksız bir şekilde devam ediyor. Bu kapsamda ilkokul ve ortaokul öğrencilerini trafik konusunda bilinçlendirmek ve farkındalığı arttırmak maksadıyla trafik eğitimi verildi.


Jandarma ekipleri eğitim sonrası çocuklara boyama kitapları, çocuk dergisi ve çeşitli hediyeler verdi.


Eğitimlerin periyodik olarak devam edeceği bildirildi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.