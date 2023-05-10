Bingöl'de öğrencilere trafik eğitimi verildi

Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından köy okulundaki öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Jandarma Genel Komutanlığının 'Yolların Dili' projesi çerçevesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Sarıçiçek ve Kabaoluk köyündeki öğrencilere, trafik eğitimi verildi. Öğrencilere yaya geçidi brandası üzerinde uygulamalı olarak eğitim de verilirken, seminer sonrası şapka ve çeşitli hediyeler dağıtıldı. Trafik eğitiminin okullarda periyodik olarak devam edeceği bildirildi.