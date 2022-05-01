Bingöl'de öğrencilere trafik ve ilk yardım eğitimi verildi

Bingöl'ün Genç ilçesinde öğrencilere trafik ve ilk yardım eğitimi verildi.

Trafik ve İlk Yardım Haftası çerçevesinde Genç Anadolu İmam Hatip Lisesinde bir takım etkinlikler düzenlendi. İlk olarak konferans salonunda öğrencilere, Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü Dersi Öğretmeni Abdulmutalip Basak tarafından trafik ,trafik kültürü, trafik işaret ve levhaları ile ilgili bir sunum gerçekleştirildi. Sunumun ardından katılımcılara ilk yardım müdahalesi anında nelerin nasıl yapılması gerektiği uygulamalı olarak sahnede canlandırılarak gösterildi.