İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bingöl'de öğretmenlere ‘temel robotik kursu' eğitimi

Bingöl’ün Solhan ilçesindeki 21 öğretmene, temel robotik kursu eğitimi verildi.

Bingöl'ün Solhan ilçesindeki 21 öğretmene, temel robotik kursu eğitimi verildi.


Solhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda görev yapan 21 öğretmene, Şehit Kaymakam Ersin Ateş Ortaokulu Robotik ve Kodlama Atölyesinde 5 gün süreli 30 saatlik temel robotik kursu verildi. Temel robotik kursunda karmaşık problemlerin çözümüne yönelik robot tasarımı yapma, robotların eğitimde kullanım örnekleri, bilgi işlemsel düşünce becerisi, algoritma ve akış diyagramı, temel hareketler ve sensör kullanımı gibi uygulamalar yer aldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.