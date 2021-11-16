Bingöl'de öğretmenlerin satranç turnuvası başladı

Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce düzenlenen 2.ğretmenler Arası Satranç Turnuvası başladı.

Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE biriminin koordinesinde öğretmenler arası Satranç Turnuvası başladı. Bu yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle düzenlenen turnuvada ilk hamleyi İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney yaptı.

Turnuvayla ilgili yapılan açıklamada, “Müdürlüğümüzün 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle düzenlenen Öğretmenler Arası Satranç Turnuvası-II organizasyonu İl Müdürümüz Sayın Rahmi Güney'in açılış konuşmaları ve ilk hamleyi yapmasıyla başladı” denildi.