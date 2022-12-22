Bingöl'de okul kantinleri denetlendi

Bingöl'de Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki okulların kantin ve yemekhaneleri denetlendi.

Bingöl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü ekiplerinden oluşan bir komisyon, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı çerçevesinde okullardaki denetimlerini sürdürüyor. Komisyon, merkeze bağlı birçok okulun kantin, yemekhane ve kafeterya gibi işletmeleri denetledi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, ''2022-2023 eğitim - öğretim sezonunun çerçeveleyen MEB bünyesindeki kantin, yemekhane, kafeterya, çay ocağı gibi işletmeler Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü komisyonundan oluşan denetim ekiplerince okullarda denetimlerimiz devam etmektedir” denildi.