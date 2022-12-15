Bingöl'de okul öncesi eğitimde 5 yaş okullaşma oranı yüzde 99'a ulaştı.

Bingöl İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, 2022-2023 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitimde 5 yaş okullaşma hedefinin yüzde 99'a ulaştığını açıkladı.

Bingöl İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, okul öncesi okullaşma oranları hakkında bilgi verdi. Yücel “Bakanlığımız okul öncesinden başlayarak eğitim ve öğretimin her kademesinde bütün bireylerin nitelikli eğitime eriştiği bir eğitim sistemi oluşturmayı hedefliyor. Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer'in öncülüğü ile ülke genelinde yapılan çalışmalarla hedefine ulaştı. İlimizde 25 bağımsız anaokulu ve 253 anasınıfımız ile öğrencilerimize hizmet sunmaya devam ediyoruz. 5 yaş okullaşma oranlarımızda geçmiş yıllara nazaran en yüksek seviyelere ulaştı” dedi.

Tüm ilçelerde okul öncesi farkındalık çalışmaları düzenlediklerini vurgulayan Yücel, "Okula kayıt olmayan öğrenci velilerine ziyaretler yaparak, okul öncesi eğitimin önemini anlattık. Ulaştığımız her çocuğumuzu okul öncesi eğitim kurumlarımıza kaydettik. Okul öncesi eğitimin insan hayatında büyük önemi vardır. Çocukların gelecekleri için onların öğrenme, anlama kapasitelerini arttırarak, gelişim sürecini hızlandıran önemli bir basamaktır. Okul öncesi eğitim alan bir çocuk, okul öncesi eğitim almayan bir çocuğa oranla eğitim hayatına daha önde başlıyor. Tüm yavrularımıza fırsat ve imkan eşitliği sağlamayı amaçladık. 2021 yılında 3 yaşta yüzde 30.02 olan okullaşma oranı 2022 yılında yüzde 39.57'ye, 4 yaşta 40.31 olan oranı 52.42'ye ve 5 yaşta ise 67.53 olan okullaşma oranı yüzde 99'a ulaştı" diye konuştu.