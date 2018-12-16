İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bingöl'de okulun girişindeki çatı kardan çöktü

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde bir okulun terasındaki çatı kısmı biriken kar nedeniyle çöktü.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir okulun terasındaki çatı kısmı biriken kar nedeniyle çöktü.


Edinilen bilgilere göre, Karlıova ilçesi Kanitat Mahallesi'nde bulunan Şehit Hacı Alan Anadolu İmam Hatip Lisesinin terasındaki çatı kısmı üzerinde biriken karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Hafta sonu olması nedeniyle olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi. Kaymakam Levent Yetgin'in okulda inceleme yaparak, gerekenin yapılması talimatını verdiği belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.