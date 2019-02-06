Bingöl'de ‘Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın' programı kapsamında bilgiler verilirken, katılımcılar yaya geçitlerini kullanarak dikkat çekmeye çalıştı.

İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edilen ‘Yaya Öncelikli Trafik Yılı' nedeniyle Bingöl'de de ‘Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın' programı düzenlendi.Merkez Genç Caddesi Dörtyol Saat Kulesi önünde İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Denetleme Şubesi tarafından yapılan etkinliğe Vali Yardımcısı Taner Bolat, İl Emniyet Müdürü Metin Akay, Belediye Başkan Vekili Fadıl Korkmaz, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

2019 yılının İçişleri Bakanlığı tarafından ‘Yaya Öncelikli Trafik Yılı' ilan edildiğini anımsatan İl Emniyet Müdürü Metin Akay, Bingöl'de geçtiğimiz yıl 461 yaralanmalı trafik kazası gerçekleştiğini ve bunlardan 151'ine yayaların karıştığını söyledi.

Sonuçlar değerlendirildiğinde Bingöl'ün şehir merkezinde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 32'sinin yayaların karıştığı trafik kazası olarak görüldüğüne dikkat çeken Akay," Trafik kanunlarında yapılan değişiklikle sürücüler, görevli bir kişi ve ışıklı trafik ışıkları bulunmayan ancak trafik işaretleri ve levhalarla belirlenmiş kavşak giriş çıkışları, yaya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlaması gerekir. Varsa buralardan geçen veya geçmek üzere olan yayalara uyarak ilk geçiş hakkını vermek zorundadırlar hükmü getirilmiştir. Tüm sürücülerimizin yayalara karşı daha saygılı olup geçiş önceliği vermesi trafik güvenliği açısından doğru bir davranış olacaktır. Belirtilen şartlar dahilinde yayalara geçiş önceliği verilmemesi durumunda araç sürücülerinin kusurlu olacağı unutulmamalıdır. Yapmakta olduğumuz bu etkinliği amacı tüm yol kullanıcılarına yaya öncelikli trafik düzeni bilinci kazandırmaktır”dedi.

Daha sonra İl protokolü ve vatandaşlar, Genç Caddesi üzerinde bulunan yaya geçidinden geçiş yaptı.Kurulan stantta ise vatandaşlara bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.