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Bingöl'de orman köylerine 2 milyon 365 bin TL destek verildi

Bingöl’de orman köylerine geçtiğimiz yıl 2 milyon 395 bin TL destek verildiği bildirildi.

Bingöl'de orman köylerine geçtiğimiz yıl 2 milyon 395 bin TL destek verildiği bildirildi.


Orman İşletme İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan ORKÖY projesi kapsamında, 2019 yılı içinde 9 orman köyüne dış cephe mantolama, fenni arıcılık, süt koyunculuğu ve süt sığırcılığı gibi desteklerin verildiği aktarıldı.


Projenin amacının orman köylerindeki sosyal ve ekonomik yaşamı iyileştirmek olduğunu belirten İşletme Müdürü İbrahim Börü, “Proje kapsamında 9 orman köyümüze dış cephe mantolama, fenni arıcılık, süt koyunculuğu ve süt sığırcılığı olmak üzere toplamda 2 milyon 395 bin TL destek sağlanmıştır. Yürütülen ORKÖY projeleri kapsamında amacımız, köylerimizde ikamet eden vatandaşlarımıza destek vererek sosyal ve ekonomik yönden yaşam şartlarını iyileştirmektir"dedi.


2019 yılında Süt Sığırcılığı ve Süt Koyunculuğunda verilen destek miktarı yüksek tutulduğuna da değinen Börü, 2020 yılında yapılacak olan yatırımlarda da ön planda tutulacağını kaydetti.

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