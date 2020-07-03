İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bingöl'de orman yangını

Bingöl’ün Genç ilçesinde çıkan yanında 7 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan yanında 7 dönüm ormanlık alan zarar gördü. Yangın, ekipler tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.


Yangın, ilçeye bağlı Doğanca köyü sınırlarındaki ormanlık alanda çıktı. Yüksek gerilim hattından çıktığı öne sürülen yangını fark eden köy sakinleri, durumu orman işletme müdürlüğü ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa süre de bölgeye hareket eden ekipler, olay yerine ulaşarak yangına müdahele etti.


Yangın,daha fazla büyümeden kontrol altına alarak söndürülürken, 7 dönüm alanın zarar gördüğü bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.