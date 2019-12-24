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Bingöl'de orman yangını büyümeden söndürüldü

Bingöl’de ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.


Yangın, akşam saatlerinde merkeze bağlı İçmeler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle İçmeler bölgesinin üst kısmında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını fark eden mahalle sakinleri, Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın büyümeden söndürüldü.


Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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