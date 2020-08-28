Bingöl'de orman yangını, büyümeden söndürüldü

Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın, vatandaşlarla ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, Genç ilçesine bağlı Üçgül köyündeki ormanlık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı köydeki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu Orman İşletme İl Müdürlüğü'ne bildirdi. Ekipler yola çıkarken vatandaşlarda kendi imkanları ile yangına müdahale etmeye başladı. Ekiplerin ulaşmasıyla birlikte vatandaşların desteğiyle yangın kontrol altına aldı.

Kontrol altına alınan yangın ekipler tarafından söndürüldü.