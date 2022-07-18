İhlas Haber Ajansı

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Bingöl'de orman yangını büyümeden söndürüldü

Bingöl’ün Solhan ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.


Yangın, Solhan ilçesine bağlı Elmasırtı köyünde çıktı. Ormanlık alandan dumanlar yükseldiğini gören yöre sakinleri, durumu Orman İşletme İl Müdürlüğü ve jandarmaya bildirdi. Bölgeye giden ekipler, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.


Yangında, bir vatandaşın bahçesindeki 500'e yakın ceviz ağacının zarar gördüğü öğrenildi.

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