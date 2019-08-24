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Bingöl'de orman yangını, ekipler söndürdü

Bingöl’ün Kiğı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin yoğun çabasıyla söndürüldü.

Bingöl'ün Kiğı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin yoğun çabasıyla söndürüldü.


Yangın, İlçeye bağlı Baklalı köyü sınırlarındaki ormanlık alanda çıktı. Henüz neden çıktığı belli olmayan yangını fark eden köy sakinleri durumu Bingöl Orman İşletme İl Müdürlüğü'ne bildirdi. Bunun üzerine bölgeye 2 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 2 kepçe ile birlikte çok sayıda personel sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, saatler süren çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı. Kontrol altına alınan yangın soğutma çalışması ile tamamen söndürüldü.


Yangında 3 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

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