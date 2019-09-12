Bingöl'de orman yangını söndürüldü

Bingöl'ün Solhan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekipler tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, Solhan ilçesine bağlı Yenidal Köyü kırsalında çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı köydeki ormanlık alanda yangın çıktı. Köylülerin ilk müdahalesinin ardından Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü'ne haber verildi.

Olay yerine Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü ve Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.