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Bingöl'de orman yangını söndürüldü

Bingöl’ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını, ekipler tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını, ekipler tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Genç İlçesine bağlı Yeniçevre köyünde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yöre halkının haber vermesi üzerine olay yerine Orman İşletme İl Müdürlüğü bağlı ekipler sevk edildi.


Ekipler, yangını daha fazla büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.

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